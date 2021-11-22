Прокуратура напомнила вице-мэру об его обязанности убирать снег

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение вице-мэру по благоустройству Алексею Бубнову из-за качества уборки снега – чиновнику напомнили о недопустимости нарушения закона при чистке дорог. Предостережения получили также руководители районных ДЭУ.

В прокуратуре напомнили, что по закону на администрацию города возложена обязанность очищать автомобильные дороги от снега, бороться с обледенением дорог, убирать снежные валы с обочин, чистить элементы благоустройства. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что начались проверки качества очистки дорог, они продлятся весь зимний период.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней идет снег. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и завтра. В администрации города заявили, что вывезли на полигоны более 20 тысяч тонн снега. Горожане говорят, что в центре города на самом деле следы уборки заметны, а вот до окраин техника, видимо, снова не дошла.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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