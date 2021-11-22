В Екатеринбурге пройдет бой за титул чемпиона мира по боксу

В Екатеринбурге 11 декабря пройдет Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, к которому будет приковано внимание любителей единоборств со всего мира – в этот день на ринг выйдут Дмитрий Бивол и Умар Саламов, они сразятся за титул чемпиона мира по версии WBA.

Как рассказали в пресс-службе RCC Boxing Promotions, Дмитрий Бивол – непобежденный российский боец, в его профессиональной карьере было 18 побед в 18 боях, 11 из которых закончились нокаутом. Сейчас он действующий обладатель титула чемпиона мира по версии WBA. Примечательно, что Бивол с 2017 года не дрался в России, все поединки проходили в США, где он успел отстоять титул пять раз. Оспорить титул лучшего боксера планеты пытались такие звезды бокса, как Салливан Баррера, Айзек Чилемба, Жан Паскаль, Ленин Кастильо, Крейг Ричардс. Но безрезультатно.

Сейчас это попытается сделать Умар Саламов. Тоже российский боксер, он родом из Чечни. Для него бой станет главным в карьере на данный момент. Сейчас у Саламова 26 профессиональных поединков, и лишь в одном он проиграл, а в 19 победил нокаутом. Боксер был чемпионом мира среди молодежи, чемпионом мира по версии IBO, но никогда еще не боксировал за столь значимый пояс и против такого серьезного оппонента.

Со-главный поединок вечера будет не менее интересным. Российская звезда, второй номер рейтинга WBO Магомед Курбанов встретится с экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой из Бразилии. Победа в этой встрече играет важную роль для обоих боксеров – победитель станет первым номером Всемирной боксерской организации и выйдет на претендентский бой или на бой за титул чемпиона мира.

Екатеринбург, Елена Сычева

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