Больницы набирают на работу медиков-вакцинаторов – они будут заниматься только прививками (ФОТО)

В Екатеринбурге поликлиники набирают в штат медиков-вакцинаторов, которые будут заниматься только прививками от коронавируса. Сами врачи признают, что «все это надолго». Чтобы не отвлекать от основной работы участковых терапевтов и узких специалистов, больницы заключают договоры с врачами и фельдшерами, которые будут заниматься исключительно прививками от коронавируса.

Как рассказала «Новому Дню» заместитель главного врача ЦГКБ № 6 Светлана Филиппова, сейчас в пункте вакцинации работают и фельдшеры, и врачи из поликлиники, на подхвате – учащиеся медколледжа, которые измеряют давление и проводят пульсокиметрию, и студенты шестого курса УГМУ, они могут проводить медосмотр перед прививкой под наблюдением врачей. «Наши штатные сотрудники, которые участвуют в вакцинации, это не только участковые доктора, это и узкие специалисты, вот сейчас на приеме сидит дерматолог, который проводит осмотр перед прививкой, мы ее сняли с приема в поликлинике, она сегодня у нас дежурит по вакцинации. Составляются графики, мы же знаем, что мы каждый день работаем в пункте вакцинации, так что на неделю расписываем, кто и когда дежурит. Стараемся участковых терапевтов не снимать с приема, у них есть масса своей работы, где они и так очень востребованы, но когда необходимость возникает, иногда используем и их», – рассказала собеседница агентства.

Из-за переброски медиков на пункты вакцинации «основным» пациентам приходится ждать приема дольше, чем обычно. Но дальше будет проще. «Мы в таком режиме работаем полтора года уже, даже больше, и когда все начиналось, думали, что все это ненадолго, а сейчас все уже пришли к тому, что не навсегда, конечно, но все-таки надолго, – отметила заместитель главного врача. – Мы принимаем дополнительных сотрудников на работу, у нас на сегодня порядка семи человек, которые будут заниматься только вакцинацией, принятых по срочным договорам. Это именно чтобы не отвлекать участковую службу от работы, да и узких специалистов, к которым тоже становится проблематично попасть».

По словам Филипповой, когда все привьются «Спутником V», будет проще, поскольку бустерная вакцина – «Спутник Лайт» – однокомпонентная. «Надеюсь, потом будем прививать только «Лайтом», он гораздо проще, поскольку его надо один раз ставить только. У нас на сегодня по нашей поликлинике привились 80 тысяч первично и 62 тысячи повторно. Представляете, какой объем пациентов прошел через кабинеты и поликлиники? Больше 140 тысяч. А был бы «Лайт», они бы пришли по разу, и нам бы легче, проще», – заключила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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