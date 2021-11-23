Смертность в Екатеринбурге в первой половине 2021 года выросла почти на 14 процентов

Естественная убыль населения в Екатеринбурге продлится до 2024 года. По данным мэрии, в первом полугодии 2021 года смертность выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из причин – пандемия коронавируса. Ожидается, что концу 2021 года число умерших составит 21,5 тысячи человек.

При этом в Екатеринбурге падает рождаемость, так как уменьшается количество женщин репродуктивного возраста. Средняя продолжительность жизни екатеринбуржцев сократилась на два года, и теперь составляет 72,5 лет. Согласно прогнозу социально-экономического развития города, в следующие три года показатели смертности будут снижаться. К 2024 году число умерших уменьшится до 18 тысяч человек и почти сравняется с количеством родившихся. Несмотря на высокую смертность, население города продолжает расти за счет миграции, но более медленными темпами.

Так, в Екатеринбурге на данный момент проживает 1 миллион 527 тысяч человек. К 2024 году станет на 7 тысяч жителей больше. На миграционные потоки также влияют антиковидные ограничения, которые действуют второй год подряд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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