Еще 36 человек в Свердловской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки на Среднем Урале от Covid-19 скончались 36 человек, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии от вируса умерли 8197 свердловчан.

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 741 случай Covid-19, в том числе 171 в Екатеринбурге. Сейчас 875 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 435 из них подключены к аппарату ИВЛ.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 174 225 человек. Выписано за сутки 492 человека, а общее число достигло 153 475.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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