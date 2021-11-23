В Екатеринбурге пройдет «Уральская неделя против насилия»

«Уральская неделя против насилия» пройдет в Екатеринбурге с 25 ноября по 1 декабря. В рамках мероприятий спикеры подробно расскажут о видах домашнего насилия, способах выявления и предотвращения инцидентов, а также о вариантах помощи жертвам. Организаторами «Недели» выступают общественные организации «Стигма» и «Жива», которые помогают оказавшимся в беде женщинам.

В программу войдут лекции от психологов, публичные встречи с экспертами и дискуссии. Организаторами планируется провести четыре онлайн-лекции и три офлайн-мероприятия в Ельцин-центре и Ресурсном центре для ЛГБТ.

Первое мероприятие состоится уже в этот четверг, 25 ноября. Подробную программу и даты встреч можно посмотреть в группах «Уральской недели против насилия» «ВКонтакте» и «Фейсбуке».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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