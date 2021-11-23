На уральской трассе насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся (ФОТО)

На трассе под Каменском-Уральским погиб 23-летний мужчина. Молодого человека сбила машина, от полученных травм он скончался на месте.

Инцидент произошел сегодня утром на 107-м километре дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган, однако его обстоятельства неизвестны – водитель скрылся, и сотрудникам ГИБДД пока неизвестно даже то, на какой машине он был. Поэтому инспекторы ищут очевидцев. «Предположительно наезд был совершен транспортным средством, которое уехало в направлении Курганской области», – отметили в пресс-службе ГИБДД области.

Свидетелей ДТП, особенно тех, у кого есть запись с видеорегистратора, просят обратиться по телефонам +7(3439)350-450 или +7 999 368 0416 (круглосуточно).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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