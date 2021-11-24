В Солнечном построят улицу Любви, по которой пустят трамвай

В Солнечном к 2023 году заметно улучшится транспортная доступность. В планах – строительство новых дорог. Уже стартовали торги на реализацию новых дорог, мэрия выделила 1,5 миллиарда рублей на четыре участка.

Один из проектов предусматривает строительство новых участков улиц Любви от улицы Чемпионов до Счастливой и улицы Счастливой от ледовой арены «Авто» до улицы Любви. Улица Любви также предусматривает перспективу движения трамваев – от Лучистой до Нескучной через улицы Чемпионов, Любви и будущей улицы Веры. А все проектируемые участки будут четырехполосные, с велосипедными дорожками и тротуарами, и конечно же, с освещением и остановочными комплексами.

Кроме улицы Любви, будет благоустроены новая улица № 8 (название ее пока на утверждении) и дублер ул. Лучистой, которые обеспечат подъезд к строящемуся Центру художественной и эстетической гимнастики. Этот центр, напомним, будет задействован в проведении Универсиады. Также улица обеспечит подъезд к «Губернаторскому лицею» – школьному комплексу на 1200 мест и к ДОУ № 4 на 300 мест.

Кроме того, за федеральные деньги в микрорайоне реконструируют улицу Лучистую от Счастливой до ЕКАДа – ее расширят до четырех полос, пропускная способность вырастет до 2000 машин в час.

Помимо расширения проезжей части, на улице Лучистой ведется работа по улучшению проездов перекрестков. Мастер-девелопер района Солнечный компания «Форум-групп» совместно со специалистами администрации города работает по этому направлению уже несколько лет. Микрорайон с центральной частью Екатеринбурга связывает дорога по Московской – 2-й Новосибирской – Лучистой. За последние годы специалисты изменили несколько участков магистрали в разных частях города, увеличив их пропускную способность: развязку на улицах Московской – Щорса, участок улиц Московской от Волгоградской до Денисова-Уральского и от переулка Рижский до улицы Военной.

По словам руководителя службы инфраструктурных проектов «Форум-групп» Павла Казанцева, для реконструкции этих участков «Форум-групп» совместно с профильными службами города проводили обследование транспортных потоков, определяли нагрузку, направление потоков автомобилей и выявили причины возникновения заторовых ситуаций. И уже опираясь на эти исследования, применяли точечный подход к улучшению пропускной способности.

Например, в этом году провели работы на перекрестках 2-й Новосибирской с Окружной, Умельцев и Эскадронной. В настоящий момент реализуется проект реконструкции и расширения улицы Лучистой на участке от улицы Счастливой до 2-й Новосибирской улицы, который предусматривает расширение перекрестков Лучистая – Счастливая и Лучистая – Чемпионов. Таким образом, транспортная доступность Солнечного улучшается вместе с ростом района.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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