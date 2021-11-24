В Свердловской области по собственному желанию уволилось рекордное количество сотрудников

В Свердловской области летом и осенью среди всех оставшихся без работы 63% уволились по собственному желанию. Это рекордный показатель за все время наблюдения, сообщает hh.ru.

В целом по стране показатель составил 59%, что тоже редкость. Еще больше людей решили уйти с работы в Ульяновской области (76,2%), Брянской (67,3), Белгородской (67,1), Рязанской (66,0), Ивановской (65,8) областях и в Алтайском крае (65,3). Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%). Реже остальных по собственному желанию покидают компанию-работодателя студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%).

С другой стороны, в третьем квартале произошло рекордное снижение увольнений по сокращению штатов – если во втором и третьем квартале 2020 г. на эту причину в России приходилось каждое пятое (20%) увольнение, то по итогам третьего квартала 2021 г. они составляют всего 7%, в Свердловской области – 16-17% и 5% соответственно. Чаще всего – от каждого десятого до почти каждого пятого – осенью текущего года сталкиваются с увольнениями по сокращению штата работники банков (17%), сферы безопасности (14%), инсталляции и сервиса (13%), закупок (13%), добычи сырья (11%), бухгалтерии (10%), строительства (10%) и управления персоналом (10%). Число увольнений в связи с реорганизацией компании также снизилось за год – с 8% в III квартале 2020 г. до 6% осенью 2021 г. по России в целом и с 6% до 3% по Свердловской области.

Добавим, год назад, в октябре 2020 года, в Свердловской области было 120 тысяч безработных, в шесть раз больше, чем в допандемийный год. На сегодняшний день служба занятости признала безработными 24 754 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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