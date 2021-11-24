Средний Урал первым в России запустит аналог биржи для малого бизнеса

В Свердловской области готовится к запуску новый финансовый инструмент для предпринимателей, которого пока нет ни в одном регионе России. Это будут инвестиции в малый и средний бизнес, «упакованные» в цифровые финансовые активы и торгующиеся по тем же принципам, что и на бирже.

В 2021 году вступил в силу федеральный закон «О цифровых финансовых активах», благодаря которому появилась возможность создать новый инвестиционный инструмент. По своей природе он схож с акциями и облигациями. Но выпуск акций и облигаций для компаний малого и среднего бизнеса инструмент не очень удобный, потому что это дорого и долго, а цифровые финансовые активы снимают обе проблемы.

«Какой есть недостаток предоставления займов в том виде, в котором сейчас предприниматели привлекают их на инвестиционных платформах – инвесторы вкладывают средства в проект предпринимателя, он реализовал проект через полгода, и инвестор только через полгода сможет выйти из проекта и вернуть деньги. Что позволяют делать цифровые финансовые активы? Они позволяют оцифровать ваши права по договорам займа, упрощают процедуру уступки права по договору займа и позволяют создать вторичный рынок этих прав. То есть я как инвестор могу вложиться, выдать заём предпринимателю, а потом на вторичном рынке смогу права по этому договору займа уступить третьим лицам. Это будет очень легко и просто, и удобно для других инвесторов, они смогут купить у меня мои права по договору и перепродать кому-то еще. Рынок альтернативных финансовых инструментов, к которым относятся инструменты коллективного инвестирования, становится таким же простым, а инструменты становятся такими же ликвидными, как акции, облигации на фондовом рынке», – пояснил «Новому Дню» Сергей Федореев, член команды инвестиционной платформы «ВДело», руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводством управленческом округе. К слову, заемщики также смогут выкупать свои обязательства с рынка, причем как с дисконтом, так и с премией к номиналу.

Проект инвестиционной платформы «ВДело» уже подал заявку в Центробанк на включение в реестр операторов информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы (это обязательное условие), новый инструмент на финансовом рынке должны запустить до конца года.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»