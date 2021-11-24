Еще 732 человека в Свердловской области заболели Covid-19

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 732 случая Covid-19, в том числе 161 в Екатеринбурге. Сейчас 870 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 431 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Выписано за сутки 483 пациента, а общее число достигло 153 958. За минувшие сутки на Среднем Урале от Covid-19 погибли 33 человека, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии от вируса умерло 8230 свердловчан.

По официальным данным, с начала пандемии ковидом в области заболели 174 957 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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