Власти разоблачили антиваксеров: «Они даже не в нашей стране живут»

Власти выступили с заявлением об иностранном вмешательстве с прививочную кампанию в России. Антиваксерскую пропаганду проводят из других государств, сообщил на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

«Смотрю наши паблики – обратил внимание на одну активную даму, которая комментировала тему вакцинации, причем конкретно призывала жителей области не вакцинироваться и говорила, что занимается тем, что хоронит старушек, которые умирают от вакцинации. Кто-то поинтересовался ее здоровьем, она яростно доказывала, что вы-то не хороните, а я хороню бабушек. Страничка, конечно, фейк. Выяснили, что зарегистрирована в пабликах Омска, Новосибирска, Пышмы. Содержание примерно одинаковое и одинаковый текст. Авторы не только не проживают в нашем регионе, но даже не в нашей стране живут, название которой нам всем известно», – сказал Креков.

По его словам, пропагандистами-антиваксерами занимаются проавоохранительные органы. «Обнаружить таких людей легко. Мы уже обнаружили несколько, которые привлечены за распространение ложной информации», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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