2500 коек, которые забрали для ковидных пациентов, вернут в отделения плановой медпомощи

2500 коек, занятых ковидными пациентами, освобождают и возвращают в отделения плановой медпомощи.

Как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, 138 коек возвращается в отделения плановой медпомощи 36-й больницы, 115 коек в отделения 3-й больницы, 130 коек вернут в Областную детскую клиническую, а также койки вернутся в отделение нейрохирургии 40-й больницы в Екатеринбурге.

Кроме того, число ковидных коек уменьшат в больницах Кушвы, Верхней Салды, Асбеста, Артей и Березовского. Уже 30% коек, отведенных ранее для пациентов с ковидом, снова используют для оказания плановой медпомощи. Как сообщил Павел Креков, к концу недели в оперштабе примут решение о возвращении еще большего количества коек в отделения местных больниц.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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