В Екатеринбурге сработают тревожные сирены

В Екатеринбурге сегодня днем могут сработать тревожные сирены, но только на двух улицах – Ферганской и Восточной, сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области. «Это связано с переустановкой оборудования», – уточнили в ведомстве.

О том же предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Просим граждан сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими повседневными делами», – попросили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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