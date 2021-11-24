В Кольцово с рейсов сняли двух пьяных дебоширов

В аэропорту Кольцово два пьяных дебошира из областных городов устроили скандалы при посадке на рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Оба громко матерились и не реагировали на замечания. Обоих забрали в дежурную часть.

Два инцидента произошли в аэропорту Екатеринбурга в один день. Рано утром при посадке на рейс в Санкт-Петербург пьяный 34-летний житель Алапаевска начал буянить, кричать матом, в связи с чем ему отказали в перелете. На место вызвали полицейских, которые доставили мужчину в дежурную часть и составили протокол об административной ответственности за мелкое хулиганство.

Еще одного пьяного дебошира полицейские забрали несколько часов спустя. 20-летний житель Режа при посадке на рейс в Москву вел себя вызывающе, не реагировал на замечания и громко матерился.

«Нарушитель был доставлен в дежурную часть, где на него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»