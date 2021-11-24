Уральца оштрафовали за выход на работу больным: на него пожаловался коллега

Житель Серова оштрафован на 15 тысяч рублей за то, что пришел на работу, хотя болел коронавирусом и должен был сидеть дома.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, летом в Серовский отдел Роспотребнадзора поступил анонимный звонок. Абонент сообщил, что его коллега, заболевший коронавирусом, пришел на работу, что угрожало здоровью других людей. Проверив информацию, санврачи убедились, что мужчина появился на работе на пятый день заболевания. Отрицательный результат на ковид он получил только спустя 4 дня. Специалист Роспотребнадзора составил протокол об административном правонарушении.

На суде гражданин пояснил, что у него нет мобильного телефона, а тот, по которому звонили и присылали СМС сотрудники Роспотребнадзора, принадлежит его жене. Мужчина лечился в течение двух дней, температура у него была нормальная, и он решил, что уже здоров. Но Серовский районный суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с постановлением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Но и там не нашли оснований для отмены постановления. «Отсутствие признаков заболевания на момент посещения рабочего места значения не имеет, поскольку режим изоляции должен соблюдаться гражданами до получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию», – подчеркнули в облсуде. Решение первой инстанции было оставлено без изменений.

Серов, Елена Владимирова

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