В Театре драмы поставили «Служебный роман»: историю Новосельцева расскажут под хип-хоп (ФОТО)

В Свердловском театре драмы 26 и 27 ноября состоится премьера спектакля «Служебный роман». Известную всем историю любви Новосельцева и Калугиной перенесли в наши дни, а вместо привычных романсов со сцены будут звучать фанк, хаус и хип-хоп от брасс-команды Nuggers.

Как рассказала «Новому Дню» директор по информационной политике Свердловского академического театра драмы Наталья Махлина, действие пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы» (именно она легла в основу легендарного рязановского фильма) перенесли в наши дни.

«На наш взгляд, это оправданно, потому что такая история могла случиться с кем угодно и когда угодно. Но постановщики не отходили далеко от классического текста, так что история будет всем знакома», – рассказали в театре.

Однако зрителей точно удивит музыкальное сопровождение спектакля. Там не будет композиций Роберта Бёрнса, стихов Бэллы Ахмадулиной. Вместо этого будет смесь фанка, хауса и хип-хопа от брасс-команды Nuggers. Музыканты играют на ударных, духовых инструментах, сопровождая это речитативом.

Роль Анатолия Ефремовича Новосельцева исполняет Антон Зольников, Людмилу Прокофьевну Калугину играет Юлия Костина. Режиссером постановки стал известный в Екатеринбурге молодой режиссер Дмитрий Зимин.

На первые премьерные показы все билеты уже проданы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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