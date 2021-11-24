Более 800 дорожных аварий случилось в Екатеринбурге в 2021 году

В 2021 году в Екатеринбурге произошло более 800 дорожных аварий, и это на 13% больше, чем в 2020 году.

Меньше чем за год в ДТП погибло 54 екатеринбуржца, а ранено 1218 человек. За год количество погибших возросло на 10%, а раненых – на 11%. Основные причины ДТП – несоблюдение очередности проезда (236 аварии, четыре погибших), превышение скорости (173 ДТП, семеро погибших) и невнимательность водителя при маневрах (93 ДТП, трое погибших).

Также в городе за 2021 год 65 аварий зарегистрировано по вине пьяных водителей (12 погибших) и 50 ДТП – из-за проезда на красный свет (двое погибших).

УМВД Екатеринбурга призывает участников дорожного движения быть аккуратнее и соблюдать культуру поведения на дороге: исключить агрессию, быть спокойными и вежливыми.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»