Эпидемиологи: сезон гриппа начнется в конце декабря, прививки есть у немногих

По прогнозам эпидемиологов, подъем заболеваемости гриппом начнется через месяц – в конце декабря, хотя и сейчас в рамках мониторинга еженедельно выявляют от 1 до10 случаев (из 30-60 обследованных). По плану в этом году от гриппа должны привить 2,5 миллиона человек, но сейчас прививку поставили лишь 1,4 миллиона свердловчан.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, еженедельно в ходе лабораторного мониторинга обследуются от 30 до 70 человек с вирусными инфекциями. Сейчас, как и в начале сезона ОРВИ, по-прежнему доминируют РС-вирусы (16,9% от числа обследованных). Но еженедельно специалисты выделяют от 1 до 10 случаев вируса гриппа А (Н3N2) – и это только среди обследованных в лаборатории. В начале сезона случаи гриппа были единичными. К концу декабря ситуация может значительно усугубиться.

«Сезон широкого распространения гриппа ожидается традиционно к концу декабря, – сообщили специалисты Роспотребнадзора. – Именно поэтому эпидемиологи призывают граждан сделать прививку против гриппа сейчас. Это позволит создать крепкий иммунитет до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом, существенно снизить риски для здоровья в случае встречи с возбудителем, а кроме того избежать инфицирования сочетанной формой инфекции (грипп+ковид)».

Сейчас вакцинация от гриппа идет не очень быстрыми темпами. На конец прошлой недели было привито 1,45 миллиона человек из 2,7 запланированных. Это лишь 34,7% от общего числа населения при плане в 65%. Хуже всего защищены сегодня дети.

«В рамках нацкалендаря должны привить 761 тысячу детей, сейчас привито 39% от плана – 293 тысячи. По взрослым привито 66% от плана – 1,16 миллиона человек», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В торговых центрах сейчас прививают только от коронавируса. Поэтому если вы хотите вакцинироваться от гриппа, нужно обращаться в прививочные кабинеты медучреждений.

Добавим, что в Свердловской области продолжается сезон ОРВИ. За прошлую неделю заболели почти 33 тысячи человек, что выше уровня эпидпорога на 39,7%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»