В Каменском районе грузовик протаранил жилой дом (ФОТО)

В деревне Малая Белоносова Каменского района грузовик сегодня утром съехал с дороги и протаранил жилой дом. По сообщению пресс-службы прокураторы по Свердловской области, дом получил серьезные повреждения, также оборваны провода электроэнергии. В постройке проживали пять человек, двое из них дети, но, по счастью, никто не пострадал.
К месту аварии выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев. О причинах ДТП пока не сообщается.
Каменский район, Людмила Прокофьева
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