Трехмерные изображения, сферические снимки и видеоролики: в Нижнем Тагиле представят интерактивную энциклопедию для детей по истории города

Завтра, 26 ноября, в центральной библиотеке Нижнего Тагила представят детскую интерактивную энциклопедию. В ней рассказывается история города.

«В издании представлено 50 наиболее узнаваемых символов, имен, достопримечательностей города. Статьи дополнены QR-кодами, по которым ребята смогут перейти на страницу энциклопедии. Здесь можно увидеть трехмерные изображения театра драмы и Демидовской дачи, железнодорожного вокзала и цирка. Многие статьи сопровождаются панорамными и сферическими снимками, видеосъемками и полезными ссылками», – сообщается на сайте библиотеки.

У бумажной книги есть электронный вариант. Общий тираж издания – 300 экземпляров. 65 из них передадут в школы города.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

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