Пункт вакцинации от ковида в цирке закроется через месяц

Пункт вакцинации от Covid-19, расположенный в Екатеринбургском цирке, закроется примерно через месяц в связи с началом новогодних представлений. Об этом сообщила на пресс-конференции директор цирка Тамара Бортникова.

По ее словам, с мая, когда был открыт этот пункт, прививку в цирке поставили более 9 тысяч человек. Сейчас люди приходят в основном за вторым компонентом вакцины, в день – около 300 человек. Иногда, рассказала Тамара Бортникова, зрители идут на прививку сразу после представления.

После 9 января, когда закончатся новогодние елки, пункт вакцинации, возможно, откроют снова – если в этом будет необходимость.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»