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Четверг, 25 ноября 2021, 12:20 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург начали обрабатывать от наледи, уже рассыпано 52 тонны песка

Улицы Екатеринбурга начали обрабатывать противоскользящими посыпками, правда, пока от падений защищены в основном жители центра.

Всего для обработки городских улиц было использовано более 25 тонн противогололедных материалов и 52 тонн песка. Коммунальщики обрабатывают улицы в дневное и ночное время и уже вывезли на полигоны десятки тонн снега.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, для устранения наледи на улицах используется «Бионорд» (средство на основе смеси природных солей), а для предотвращения наледи используют песчано-щебеночную смесь.

Сейчас большинство улиц Екатеринбурга, близких к центру, обработали. Однако на окраинах все еще велик риск поскользнуться. Читатели «Нового Дня» сообщают, что улицы Уралмаша, Академического, Вторчермета, Юго-Запада, Новой Сортировки и Химмаша еще остаются скользкими.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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