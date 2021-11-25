Под Екатеринбургом мусоровоз провалился в толщу отходов (ФОТО)

На свалке под Екатеринбургом грузовик-мусоровоз провалился в толщу отходов, передает «Новый День». Инцидент произошел с техникой регоператора западной зоны Свердловской области ТБО «Экосервис» на полигоне, который принадлежит МУП «Ритуал». Свалка находится в шести километрах от Новоуральска.

«На полигоне буквально провалилась под землю часть машины. Как поясняют наши сотрудники, им не впервой вытаскивать из «мусорной топи» спецтехнику. Мы связываем такую «зыбкость» с тем, что руководство полигона недобросовестно уплотняет отходы на рабочих картах, это и ведет к проваливанию верхних слоев. Очевидно, что техники, работающей на полигоне, не хватает, что она не всегда на ходу. От понимания, из-за чего это происходит, легче, конечно, не становится. Мы рассчитываем, что на полигоне будет наведен порядок», – прокомментировали в пресс-службе регионального оператора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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