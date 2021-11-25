На Среднем Урале выявлено 734 новых случая Covid-19

В Свердловской области зарегистрировано 734 новых случая Covid-19, в том числе 123 – в Екатеринбурге. Общее число случаев с начала пандемии – 175 691.

Региональный оперштаб сообщает, что состояние 835 госпитализированных оценивается как тяжелое, 535 из них находятся в реанимации, в том числе 421 – на аппаратах ИВЛ. Еще 6 390 пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести. Состояние остальных – удовлетворительное.

Зарегистрировано 32 случая смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 8 262.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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