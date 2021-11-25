Как ухаживать за зимней обувью, чтобы ее не испортили реагенты

В зимний период наша обувь страдает, так как ежедневно проходит испытание спецреагентами. Улицы уже начали посыпать противогололедными веществами: песком и солью, которые могут разъедать поверхность зимних ботинок.

Как сообщила «Новому Дню» сотрудница магазина «Кари» Анастасия, в основном зимняя обувь служит человеку один-два сезона, в зависимости от качества. При этом натуральная обувь, в плане стойкости к реагентам, ничем не отличается от обуви из кожзама, замши и других материалов.

Обувщик Александр из мастерской «Секундочку» рассказал «Новому Дню», что средств по уходу за обувью существует много, однако в большинстве своем все они малоэффективны. Использовать стоит водоотталкивающие средства, причем пользоваться ими следует раз в 1-2 недели. «Самое эффективное средство защиты – это поймать того, кто сыплет, и руку ему сломать», – сказал со смехом «Новому Дню» Александр.

Однако несколько советов как ухаживать за обувью, чтобы защитить ее от воздействия реагентов, у нас все же имеется. Можно ухаживать самостоятельно, можно приносить в мастерскую.

Во-первых, нужно использовать влагозащитные средства, так как соль с тротуаров разъедает подошву и вызывает трещины на поверхности ботинка. Их можно купить в любом обувном магазине: это спреи, кремы для кожаной обуви. Перед процедурой необходимо очистить обувь от загрязнений, высушить ее, а затем нанести спей или крем и оставить на ночь. Утром средство нужно нанести снова. Процедуру повторять каждые 1-2 недели в домашних условиях, либо в мастерской.

Во-вторых, традиционное и бюджетное средство – масло. На швы и на подошву можно наносить касторовое или льняное масло для защиты от соли и влаги. Однако этот способ не подойдет для защиты замшевой и тканевой обуви.

В-третьих, всегда нужно сушить влажную обувь при помощи специальных приспособлений, которые вставляются в ботинки. Либо, если такого устройства нет, можно использовать газеты и ставить обувь возле батареи (на самой батарее сушить нельзя).

В-четвертых, необходимо очищать обувь после каждого выхода на улицу. Если тротуарные реагенты попали на верхнюю часть обуви, ее нужно очистить влажной салфеткой.

В-пятых, по посыпанным дорожкам лучше не ходить. По словам специалиста, это вопрос безопасности, однако для обуви подходит лучше всего. Если есть возможность пойти по снегу – лучше сделать так, но по голому льду тоже ходить не стоит, иначе стираются элементы сцепления с дорогой.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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