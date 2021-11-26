Человеком года стал Игорь Алтушкин

В Екатеринбурге в 12-й раз состоялась церемония вручения ежегодной деловой премии «Человек года», организатором которой выступает издание «Деловой квартал».

Традиционно организаторы назвали имена десяти лауреатов, которые достигли успеха в различных сегментах бизнеса. Главная номинация выходит за рамки отрасли и учитывает в том числе и вклад в развитие города. В этом году экспертный совет выбрал «Человеком года» главу «Русской медной компании» и председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина.

Статуэтку вручал главный редактор «Делового квартала» Сергей Дружинин. «Этот человек хорошо знаком всем, кто сейчас в зале. Его принято называть крупным предпринимателем, и это относится даже не к объемам бизнеса, а скорее к личности. Во всяком случае, я бы вкладывал такой смысл, – сказал он. – А еще таких, как он, принято называть визионерами. Они предвидят тенденции, опережают время, меняют отрасли и нашу жизнь в целом. Он патриот родного края и Екатеринбурга. И в его случае патриотизм – это не только слова. При его участии в городе создан православный приют для детей-сирот, благотворительная столовая, объекты для спортсменов всех возрастов, музей оружия. Он занимается реставрацией исторических сооружений, но не отрицает современных тенденций архитектуры. Штаб-квартира его компании стала первым в России зданием по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера. Его благотворительный фонд внес огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса: десятки новых машин скорой помощи, производство и поставка средств индивидуальной защиты, адресная помощь больницам – это лишь небольшая часть деятельности фонда, который объединил крупнейших меценатов Свердловской области».

Отметим, что в прошлом году премии «Человек года» были удостоены сразу три человека – Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Экспертный совет таким образом отметил общий вклад учредителей Фонда святой Екатерины в поддержку системы здравоохранения Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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