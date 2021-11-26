В выходные дни на Средний Урал придет оттепель

После кратковременных морозов в Свердловскую область придет оттепель. В выходные дни дневная температура воздуха будет колебаться около нулевых значений, в субботу вероятно потепление до +1 °C. Небольшие заморозки возможны только на крайнем севере, где ночью воздух может остыть до -12 градусов. На всей территории региона ожидается облачная погода с небольшим снегом, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Екатеринбурге в субботу будет -1…-3 °C днем, и чуть холоднее ночью. В воскресенье температура воздуха опустится до -4…-8 градусов. Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков.

Причиной потепления на Урале стал южный антициклон, который сейчас расположился на территории Казахстана. Ожидается, что непривычно теплая погода для зимы продлится и на следующей неделе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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