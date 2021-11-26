Бросала с высоты и била по лицу: на Среднем Урале осудили мать, истязавшую полугодовалого сына

Талицкий районный суд вынес приговор местной жительнице, которая избивала своего ребенка.
По информации прокуратуры Свердловской области, подсудимая – мать-одиночка. К сыну она испытывала неприязнь, так как беременность была незапланированной. Женщина била малыша по лицу, бросала его с высоты собственного роста на диван, из-за чего ребенок ударялся головой об ограждение.
Виновной ее признали по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости» и ст. 156 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним».
4 года и 6 месяцев она проведет в исправительной колонии общего режима.
Талица, Никита Кондрашин
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