Хозяйка шпица отсудила 70 тысяч за смерть питомца

Жительница Верхней Пышмы отсудила у хозяина охотничьей собаки 70 тысяч за погибшего питомца.

В августе 2020 года немецкий шпиц по кличке Пинк Флойд гулял со своей хозяйкой Екатериной и ее мужем. Во время прогулки на шпица напал пес породы дратхаар (потенциально опасная охотничья порода), который гулял без поводка и намордника. Оттащить напавшую собаку хозяевам шпица удалось далеко не сразу, при этом владелец дратхаара находился поблизости, но отказался брать своего питомца на поводок. Шпиц получил в драке смертельные травмы и умер в ветеринарной клинике. На его лечение хозяева потратили 12 585 рублей.

На момент смерти Пинк Флойду было 10 лет, в 2010 году щенок стоил 55 тысяч рублей. Хозяйка погибшего пса Екатерина обратилась в Верхнепышминский городской суд с целью взыскать с хозяина напавшего пса 67 885 тысяч рублей в качестве компенсации материальных убытков, 3500 рублей за экспертизу, а также госпошлину и компенсацию морального вреда.

В суде иск Екатерины удовлетворили и взыскали с хозяина дратхаара 67 885 рублей – стоимость погибшего шпица и расходы на лечение, а также 2 236 рублей госпошлины.

Хозяин дратхаара подал апелляцию в Свердловский областной суд и попросил отказать в удовлетворении требований в полном объеме. Ответчик привел в суд свидетелей, которые подтверждали дружелюбие и отсутствие агрессии у собаки, хотя ее порода и занесена в реестр потенциально опасных. Однако суд решения не изменил и обязал хозяина дратхаара выплатить истцу более 70 тысяч рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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