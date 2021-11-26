Все регионы УрФО сформировали нормативную базу для комплексного развития территорий

УрФО стал первым федеральным округом, регионы которого подготовили и утвердили обязательный пакет нормативно-правовых актов для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Накануне последний документ для формирования обязательной нормативной базы приняло правительство Свердловской области, сообщает уральское полпредство.

«Хочу поблагодарить регионы Уральского федерального округа за оперативное создание нормативной базы. Обязательные документы утверждены во всех субъектах. Завершён ключевой этап, но это лишь начало пути. В регионах определены 103 проекта КРТ с градостроительным потенциалом более шести миллионов квадратных метров жилья. Сейчас важно проработать детали проектов и приступить к их практической реализации», – отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Комплексное развитие территорий – перспективный путь развития городов, поясняют в уральском полпредстве. Он позволяет решать задачи улучшения жилищных условий граждан за счет расселения аварийного и строительства качественного и современного жилья, создания и модернизации инженерных сетей, дорог, социальных объектов, а также формировать комфортную городскую среду, и, по большому счету, менять облик городов.

Закон о комплексном развитии территорий принят в декабре 2020 года. Конкретные механизмы его реализации прописываются в региональных нормативных актах. В настоящий момент решения о комплексном развитии территории приняты по семи проектам, по двум – в Салехарде и Тюмени определены инвесторы, с которыми подписаны соответствующие договоры. 16 ноября 2021 года состоялись торги по двум проектам КРТ незастроенной территории в Кургане, по их итогам также определены инвесторы, контракты планируется заключить в декабре.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»