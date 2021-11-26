Заболеваемость Covid-19 в Свердловской области пошла на спад

В Свердловской области начала снижаться суточная заболеваемость Covid-19. На 26 ноября оперштаб зарегистрирован 724 новых случая и 32 смерти пациентов с коронавирусом.

В Екатеринбурге выявлено 155 новых заболевших, остальные случаи зафиксированы в 51 муниципалитете. По данным официальной статистики, общее число случаев Covid-19 с начала пандемии в Свердловской области превысило 176 тысяч. Всего от болезни умерло 8 294 свердловчанина.

Число тяжелых пациентов в больницах также снижается. В тяжелом состоянии госпитализированы 808 человек, из них 406 подключены к аппаратам ИВЛ. В средней тяжести находятся 6 208 пациентов. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Всего за сутки после лечения были выписаны 476 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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