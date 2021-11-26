На Урале вдвое вырос спрос на специалистов по сносу зданий

В Свердловской области за последний год стало вдвое больше вакансий для специалистов, которые занимаются сносом и демонтажем зданий, чем в 2020-м. Об этом рассказали специалисты hh.ru. С начала года в регионе было открыто 90 таких предложений, 71 из них – в Екатеринбурге.

Год назад в Свердловской области было только 48 таких вакансий, из них 40 – в Екатеринбурге.

«Чаще всего компании ищут монтажников (которым предстоит заниматься как монтажом, так и демонтажем конструкций), разнорабочих на демонтаж, машинистов экскаватора. Кстати, прямо сейчас в Екатеринбурге есть вакансия для такого машиниста с зарплатой от 100 тысяч рублей. В среднем работникам, в обязанности которых входит демонтаж сооружений, предлагают 72 тысячи рублей в месяц», – добавили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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