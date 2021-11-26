Завтра в Свердловской области ожидается штормовой ветер, метель и гололед

В субботу, 27 ноября, в Свердловской области ожидается метель, гололед на дорогах и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

По шкале Бофорта ветер в 20 м/с считается штормовым.

МЧС рекомендует свердловчанам не открывать окна и двери в доме, не разводить открытый огонь, по возможности отключить электроприборы.

Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, водоемов и промышленных объектов. Ветер может срывать крыши с домов, выбивать стекла, поэтому особую осторожность стоит соблюдать, если ваш путь лежит мимо строящихся или старых зданий.

В эти выходные следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на машине. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. На дороге нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Если за город все же необходимо поехать, нужно положить в машину лопату, трос и топор, а также иметь при себе заряженный телефон. Одеться нужно по погоде, захватить с собой термос с горячим чаем.

Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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