Ванильной посыпкой, уютом и хлебом: чем пахнет мама? Опрос «Нового дня» в День матери

Завтра, в последнее воскресенье ноября, отмечается День матери. В России этому празднику уже более века, его начали отмечать еще 1915 году, правда, тогда он приходился на декабрь. Нынешнюю дату выбрали в 1998 году. Журналисты, политики, бизнесмены, медики, деятели культуры – с теплом вспоминают своих матерей. В честь праздника «Новый День» задал известным екатеринбуржцам вопрос: чем пахнет мама?

Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый День»: «У меня из детства две совершенно четкие ассоциации – духи и торт. Мамины духи всегда стояли в трельяже в коридоре, у выхода из квартиры. Каждое утро перед тем, как уйти на работу, мама доставала этот бутылек с янтарной жидкостью с названием «Быть может» и наносила по две капли за уши, и этот запах я помню до сих пор. Этими духами пахло от ее рук, от перчаток, от маминой сумки (там, кстати, всегда лежала помада и конфеты – и они тоже здорово пахли). А по выходным и на праздники мама делала торты и посыпала их для красоты ванильной посыпкой. И этой посыпкой с утра пах весь дом, это был маленький праздник для детей... С тех пор, когда я сама пеку торты и использую посыпку, я вспоминаю те утра из детства и как пахли мамины руки... У мамы уже давно другие духи, в том числе и любимые. А ванилином она пахнет до сих пор, потому что теперь печет торты для внуков».

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области: «Мама пахнет любовью, заботой и умиротворением. Только рядом с мамой можно искренне расслабиться, ненадолго возвращаясь в беззаботное детство».

Валентина Медведева, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врач-акушер-гинеколог Центра семейной медицины: «Моя мама пахнет духами «Черная магия». Всегда в шкафу стоял полупустой флакончик, и весь шкаф, и вся мамина одежда ей пахли».

Николай Коляда, режиссер, драматург, основатель «Коляда-театра»: «Если пахнет свежим хлебом, всегда вспоминаю маму. Захожу в магазин, где хлеб привезли, или в пекарню, сразу вспоминаю запах детства. У нас в деревне хлеб пекли. Мама пекла хлеб в печке. Утром просыпаешься – пахнет свежим хлебом. И я до сих пор очень люблю и сам запах свежего хлеба, и хлеб. Пока до дома еду из магазина, могу полбулки съесть. Сам тоже часто пеку хлеб дома. Рецепта какого-то от мамы не осталось. Я экспериментирую. Но часто делаю пирог с картошкой, луком и солеными грибами – такой мама пекла в детстве».

Антон Бутаков, главный режиссер Центра современной драматургии: «Расскажу две небольших истории. У меня мама кулинар-кондитер. И я хорошо помню в детстве, как она на мой день рождения пекла торт «Опавшие листья». Он состоял из печений, которые она сама выпекала. Я до сих пор ощущаю запах и вкус этих печенек. И помню, как мама эти печеньки разложила. Торт нужно еще собрать, заправить сметанным кремом, потом оставить, чтобы он настоялся и стал мягким. И вот эти печеньки лежат, а мне их так хочется! Просто невозможно сдерживаться! И еще запах мамы – это запах морозного воздуха. У меня самое первое воспоминание в жизни с этим связано. Я был совсем маленький. В деревне в Казахстане меня бабушка катит на санках, а мама стоит в доме – в избе – и машет рукой. А я смотрю на нее. И вот этот морозный запах – когда даже нос забивает – когда я его чувствую сейчас, мне сразу в голову приходит то воспоминание».

Ксения Телешова, телеведущая и коуч: «Моя мама пахнет уютом: сочетание цитруса и корицы, нотки востока. Рядом с мамой хорошо, уютно и хочется расти, потому что мама верит!»

Евгений Артюх, многодетный отец, сейчас занимается бизнесом в Словении: «Моя мама Мария Евсеевна, которой уже нет в живых, всегда ассоциировалась с заботой, теплом и любовью. Я думаю, что у всего этого есть запахи. Возможно, это тонкий запах сирени, цветущих вишен и яблонь, которых было у нас в изобилии в Украине, где мы когда-то жили семьей. А еще это запах горных цветов марьины коренья, которые росли на моей родине в Казахстане».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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