В Свердловской области для людей старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию от Covid-19.

Сегодня свердловское управление Роспотребнадзора выпустило постановление, согласно которому обязательной вакцинации от ковида подлежат лица 60 лет и старше. Первым компонентом вакцины они должны быть привиты до 27 декабря 2021 года, а вторым до 27 января 2022 года.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, наказание за отказ от вакцинации не предусмотрено. Персонально проверять сертификаты о вакцинации у тех, кто старше 60 лет, также не будут. Цели данного постановления – привить как можно больше людей старшего возраста.

Исключения предусмотрены для граждан, имеющих медицинский отвод от прививки или переболевших в последние 6 месяцев.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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