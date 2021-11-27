На Пермском тракте водитель «Ленд Крузера» насмерть сбил пенсионерку

На трассе Пермь – Екатеринбург под колесами «Тойота Ленд Крузер» погибла 61-летняя женщина. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла накануне около 18:20, в это время было уже достаточно темно. Пенсионерка, жительница деревни Нижний Арий Ачитского района, вышла из автобуса и решила перейти трассу, на ее одежде отсутствовали какие-либо светоотражающие элементы. По словам водителя внедорожника, он ехал из Екатеринбурга в сторону Перми, пешехода он заметил за мгновение до удара, пытался затормозить, но не смог избежать столкновения. Женщина погибла до приезда скорой помощи.

Водитель «Тойоты», 43-летний мужчина, за рулем уже 25 лет, за нарушения ПДД привлекался 41 раз, был трезв. ГИБДД ведет проверку по факту аварии и напоминает, что пешеходы обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы, если появляются в темноте на трассе. За отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешехода в темное время суток на загородных дорогах предусмотрена административная ответственность виде штрафа в размере – 500 рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ. К сожалению, штраф не единственное последствие – водитель не способен в темноте увидеть заблаговременно человека на дороге, из-за чего происходят смертельные аварии.



Фото УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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