В Березовском грузовик врезался в автобус: три человека пострадали (ФОТО)

В Березовском прокуратура начала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом. Как сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства, вечером 26 ноября на перекрестке Березовского тракта и ул. М. Горького водитель «МАЗа» врезался в автобус «ПАЗ», который ехал перед ним.
По информации УГИБДД по Свердловской области, в аварии пострадали трое. Девятилетний ребенок с переломом левой ключицы находится в 9 больнице Екатеринбурга, по словам пассажиров, в момент удара он стоял и держался за поручень, после столкновения упал вместе с другими людьми. Также травмы получили две женщины 1974 и 1966 годов рождения.
Водительский стаж водителя МАЗ составляет 12 лет, за нарушения ПДД РФ в 2021 году привлекался 19 раз, проведено освидетельствование на состояние опьянения, которое показало, что водитель трезв.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
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