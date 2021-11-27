В Свердловской области снижается в заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 719 случаев коронавируса – ежедневный прирост пошёл на спад. Из всех новых случаев 168 пришлось на Екатеринбург. Всего с начала пандемии зафиксировано 177 134 случаев заболевания.

«Состояние 786 госпитализированных оценивается как тяжелое, 515 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 401 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 930. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – рассказали в региональном оперштабе.

Подтвердилось 34 случая смерти от инфекции, всего коронавирус стал причиной смерти 8 328 уральцев.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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