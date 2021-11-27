ФК «Урал» сыграл вничью с «Сочи» и продлил серию без побед до 7 матчей

Сегодня, 27 ноября, футбольный клуб «Урал» на своём поле сыграл в вничью 1:1 с «Сочи» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 34-й минуте нападающий уральцев Эрик Бикфалви с левого фланга сделал точную передачу во вратарскую на полузащитника Рафала Августиняка, который отправил в ворота. Во втором тайме на 68-й минуте сочинцы в схожей атаке сравняли счет: пас с фланга нападающего Жоаозиньо замкнул полузащитник Кристиан Нобоа.

На 75-й минуте за нарушение на Рамазане Гаджимурадове защитник гостей Матео Барач получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Большинством свердловчане воспользоваться не сумели.

«Считаю, что мы сегодня сыграли хорошо – как в обороне, так и в атаке. Впереди были моменты, мы нагнетали. У гостей тоже были острые эпизоды. Можно сказать, что сегодня мы недовольны результатом. Могло сложиться по-разному, однако мы могли выиграть. В начале второго тайма просели. С этим надо разобраться. Возможно, это вопрос опыта. У нас не мало молодых игроков в команде. Первая половина получилась качественной с обеих сторон, на мой взгляд. Для нас положительный момент – забитый гол. Забиваем вторую игру подряд. С этим были большие проблемы. Сегодня нам хотелось большего», – сказал после игры главный тренер «Урала» Игорь Шалимов.

С учетом этой игры команда из Екатеринбурга не может победить 7 игр подряд. При этом вторая ничья за два тура позволила уральцам с 13 очками подняться на 14 место в турнирной таблице. За свердловчанами с таким же числом очков идут «Химки» и «Арсенал», которым еще предстоит провести матчи.

Это была последний игра подопечных Игоря Шалимова в этом году на своем поле. Оставшиеся две игры в 2021 «шмели» проведут на выезде: 4 декабря в Москве они сыграют с «Локомотивом», 11 числа с «Ростовом».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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