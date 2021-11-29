Екатеринбуржцы терпимее пермяков относятся к словам вроде «фолловить» и «брейнштормить»

Две трети (67%) екатеринбуржцев в возрасте от 25 до 34 лет прибегают в своей работе к новым англицизмам и ничего не имеют против, когда их используют другие.

Все респонденты из Перми (100%), опрошенные порталом Зарплата.ру, напротив, не одобряют заимствований из иностранных языков. На втором месте по консервативности жители Красноярска – не хотят употреблять иностранные слова в общении с коллегами 67% респондентов оттуда. Третьими стали жители Омска – 43% участников исследования из этого города против иноязычной и непонятной лексики на работе.

Каждый десятый из опрошенных в возрасте 45-55 лет не понимает смысла многих заимствований. Около 14% участников исследования в возрасте 35-44 года раздражаются, когда слышат иностранные слова в речи коллег, потому гораздо реже остальных используют англицизмы в деловой переписке и общении сами.

Самыми раздражающими для респондентов стали слова: синкаться (синхронизироваться), фолловить (следовать), засабмитить (передать на рассмотрение), аппрувить (одобрить или утвердить что-то), брейнштормить (проводить мозговой штурм), фиксить (проверить и исправить ошибки), факап (неудача, ошибка), пруф (доказательство), скипнуть (пропустить, не обратить внимания), дэй-офф (выходной).

На вопрос, в какой рабочей отрасли иностранная лексика используется чаще, 35% людей сообщили, что в IT. Такое же количество опрошенных замечали англицизмы в маркетинге и сфере PR. Около 8% ответивших считают, что нередко иностранные слова употребляют в продажах. Новейшие заимствования непопулярны в медицине, банковском и финансовом секторах, а также в HR, лишь по 2% процента участников опроса указали, что сталкивались с иностранной лексикой в каждой из перечисленных сфер соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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