После публикации фото в соцсети должница из Екатеринбурга лишилась автомобиля

У жительницы Екатеринбурга приставы отобрали автомобиль Toyota RAV4 после того, как она опубликовала фото в соцсети.

Женщина задолжала банку 570 тысяч рублей – взяла кредит, какое-то время платила, а потом перестала и скрылась от кредиторов. Она не проживала по месту регистрации, автомобиль также был неизвестно где. Но потом екатеринбурженка на своей страничке, где ведет бизнес, опубликовала фотографию. Судебный пристав-исполнитель увеличил фото и на заднем плане на фасаде здания отчетливо увидел название улицы и номер дома. Приставы приехали по адресу и нашли автомобиль. Машину арестовали и передали на ответхранение банку. Если женщина не погасит долг, кроссовер продадут.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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