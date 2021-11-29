На «Кинопробу» в Екатеринбург приедут режиссер Сергей Урсуляк и актриса из сериала «Чики» Варвара Шмыкова

1 декабря показом фильма «Асфальтовое солнце» и концертом «Курары» откроется фестиваль-практикум «Кинопроба». В течение пяти дней екатеринбуржцы смогут бесплатно смотреть игровое, документальное и анимационное кино от молодых авторов. Также в Екатеринбург приедут режиссер Сергей Урсуляк, который расскажет о нюансах профессии, и актриса Варвара Шмыкова, она проведет творческую встречу с поклонниками.

Открытие «Кинопробы» пройдет 1 декабря в Ельцин-центре. Зрителям покажут фильм Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце» о проблемах подростков, которые находят убежище на скейт-площадке. После показа состоится концерт группы «Курара» – ее солист Олег Ягодин сыграл одну из ролей в ленте. Но прийти на открытие смогут только участники фестиваля и аккредитованные.

Также в первый день зимы начнутся конкурсные показы «Кинопробы». В Доме кино можно будет увидеть фильмы киношкол из Нью-Йорка, Парижа, Мюнхена и других городов и стран. Всего в этом году в оргкомитет поступило 500 заявок, из которых в афишу вошли 137 картин – это анимационные, документальные и игровые фильмы продолжительностью не более 30 минут. Показы будут идти на площадках «Кинопробы» до 5 декабря.

Кроме кинопоказов на фестивале – обширная программа мастер-классов, лабораторий и творческих встреч. Из звезд в Екатеринбург приедет режиссер и продюсер Сергей Урсуляк. 4 декабря в Ельцин-центре он расскажет, каково это быть режиссером и какими навыками должен обладать человек, желающий освоить профессию. 4 декабря на той же площадке пройдет творческая встреча с актрисой Варварой Шмыковой, известной по ролям в сериале «Чики», фильме «Петровы в гриппе» и другим картинам. Интересно будет сходить 5 декабря на лекцию обозревателя «Эха Москвы» Арины Бородиной. Она расскажет, какие сериалы начиная с 2002 года собирали самые высокие рейтинги в российском телеэфире.

На закрытии фестиваля 5 декабря в атриуме Ельцин-центра выступит ансамбль 4'33» Алексея Айги. Композитор и дирижер, Айги известен и как прекрасный скрипач и лидер группы, в названии которой отсылки к новатору Джону Кейджу, и автор оригинальной музыки к фильмам.

На все мероприятия можно прийти бесплатно, но на многие нужна предварительная регистрация. Пройти ее нужно здесь. У всех, кто старше 18 лет, должны быть QR-коды о вакцинации от коронавируса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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