За слив персональных данных сотрудник сотового оператора заплатит штраф в 25 тысяч

В Екатеринбурге сотрудника компании сотовой связи поймали на сливе персональных данных клиентов. Его судили по двум статьям: ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное с использованием своего служебного положения» и ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в 2019-2020 годах мужчина работал в компании сотовой связи в отделении на ул. 8 Марта, название компании не раскрывается. Согласно служебной инструкции он занимался обработкой персональных данных, и в июне 2020 года решил заработать, продав данные, конкретно – информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. Через мессенджер он договорился с покупателем и передал детализацию звонков. Затем мужчина через учетную запись коллеги, который ничего о преступлении не знал, вошел в базу данных оператора сотовой связи и скопировал файлы с информацией о соединениях трех абонентов на свой телефон.

Мужчина в итоге по двум уголовным делам должен выплатить судебный штраф в 25 тысяч рублей – по такой мере наказания он не будет считаться судимым.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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