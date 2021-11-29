В Екатеринбурге открылся секонд-хенд растений и цветов

В Екатеринбурге открылся первый «зеленый» секонд-хенд, где можно обмениваться растениями.

Секонд-хенд растений находится в коворкинге магазина «Жизньмарт» на Белинского, 222. В секонд-хенд можно будет принести свои растения и взять те, которые туда уже принесли. В коворкинге также будут проводить мастер-классы и лекции по уходу за растениями для всех желающих.

Создателями «зеленого» секонд-хенда стали основательницы проекта «Натуралист» – интернет-магазина товаров для садоводов и цветоводов в Екатеринбурге, где продаются семена и саженцы.

Как сообщила «Новому Дню» посетительница «зеленого» секонд-хенда Елизавета, раньше цветоводы Екатеринбурга общались между собой только в интернете.

«У меня вся комната уставлена цветами, за которыми я ухаживаю как за детьми, раньше охотилась за ними в основном на «Авито», – сообщила «Новому Дню» Елизавета. – А еще у нас была беседа «ВКонтакте», куда мы скидывали фотографии своих цветов, делились советами по удобрению и лечению. Очень радует, что сейчас можно будет не выставлять растения на «Авито», а приносить в секонд. Ну и хорошо, что теперь сможем собираться лично и болтать».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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