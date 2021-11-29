Ковидная статистика: 769 человек в тяжелом состоянии, умерли за сутки 34 человека

В больницах Свердловской области по-прежнему много пациентов, которые тяжело переносят коронавирус – сейчас таких около 7000.

«769 пациентов – в тяжелом состоянии, из них 479 – в реанимациях, 362 – на ИВЛ, – сообщили в региональном оперштабе. Еще 6032 пациента больниц – в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном».

За последние сутки зарегистрировано еще 714 новых случаев Covid-19, из них в Екатеринбурге – только 161, остальные – в городах области. Скончались от коронавируса 34 человека.

Всего с начала пандемии выявлено 178 564 случая коронавируса, умерли 8 394 человека.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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