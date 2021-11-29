В Свердловской области ожидаются перепады температур, мокрый снег с дождем и гололед

С завтрашнего дня в Свердловскую область придет оттепель, которая при этом будет сопровождаться похолоданием ночью. Пойдет мокрый снег с дождем, на дорогах образуется гололед. ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение.

По прогнозу уральского Гидрометцентра, 30 ноября в области ожидается от -2 до +3 градусов днем, пойдет мокрый снег с дождем. На дорогах будет гололед, возможно отложение мокрого снега. 1 и 2 декабря оттепель продолжится: днем будет до +5 °C, ночами – минусовые температуры, сохранятся и осадки.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей в эти дни ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.

«Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки», – сообщают в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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