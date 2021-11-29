В центре Екатеринбурга без света остался целый квартал. В «Коляда-театре» спектакль играют при фонариках

На проспекте Ленина в Екатеринбурге целый квартал от Генеральской до Гагарина остался без электричества. Как сообщают горожане, под отключение попал и «Коляда-театр». Там приняли решение не прерывать спектакль «Концлагеристы». Артисты вышли на сцену с ручным фонариками, музыку включили через колонку.

Как сообщают очевидцы, авария произошла в районе улицы Комвузовская. По не подтверждённой пока официально информации, речь идет об обрыве провода. На месте работают пожарные и аварийная бригада ЕЭСК.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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