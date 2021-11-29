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Понедельник, 29 ноября 2021, 20:56 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге пропала журналистка

В Екатеринбурге разыскивают журналистку Наталию Попову, экс-главреда портала Е1. О пропаже девушки рассказали ее друзья и коллеги. Она уволилась из издания в начале ноября и отправилась в отпуск, затем вернулась в Екатеринбург, последний раз выходила на связь 15 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Коллеги рассказали, что ездили к ней домой, но никто не открыл и не подошёл к домофону. В сети Наталия была в последний раз около двух недель назад. Сейчас родственники девушки вместе с коллегами обратились в полицию.
Фото Артема Устюжанина (Е1)

Екатеринбург, Елена Сычева

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