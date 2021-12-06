ЕВРАЗ потратил более 100 млн на диагностический медцентр в Качканаре

Современный диагностический медицинский центр создан в Качканаре в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрацией Качканарского городского округа. Медики будут выявлять в нем онкозаболевания и болезни сердечно-сосудистой системы. На реализацию проекта направлено более 100 млн рублей отчислений ЕВРАЗа.

Центр будет располагаться в центральной городской больнице Качканара. Для ранней диагностики заболеваний приобретено современное оборудование: компьютерный рентгеновский томограф, цифровой флюорограф, система эндоскопической визуализации для гастроскопии, диагностическая ультразвуковая система с кардиодатчиком, дерматоскоп, ламинарный шкаф, цифровой маммограф, видеогастроскоп, система эндоскопической визуализации для колоноскопии, видеоколоноскоп, наркозно-дыхательный аппарат, шкаф для хранения эндоскопов. Также приобретена медицинская мебель и проведен ремонт помещения.

Для оказания помощи в отдаленных участках оборудован передвижной рентгенодиагностический кабинет с диагностическим маммографическим оборудованием на базе КАМАЗа.

Решение о создании на базе ЦГБ современного диагностического центра было принято губернатором Свердловской области, региональным министерством здравоохранения.

«Сегодня, во время пандемии, забота о здоровье и ранняя диагностика заболеваний особенно важны, – отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. – ЕВРАЗ уделяет большое внимание здоровью своих сотрудников, и нам важно, чтобы не только они, но и все жители Качканара могли воспользоваться качественной медицинской помощью»

«Повышение доступности и качества медицины в малых городах – приоритетное направление для органов власти. Здравоохранение в Качанаре развивается такими интенсивными темпами благодаря федеральным и региональным программам, и отдельно я хочу поблагодарить губернатора Свердловской области и компанию ЕВРАЗ за поддержку в реализации этого важного для города проекта», – отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

«Качканар единственный в Свердловской области город с населением меньше 50 тысяч человек, где центральная городская больница укомплектована таким диагностическим оборудованием, – подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, – Качканарцам стала доступна ранняя диагностика заболеваний и, как следствие, возможность своевременно начать лечение. Новое оборудование появилось благодаря и социальному партнерству Правительства области, администрации города и ЕВРАЗа. Очень важно, что компания заботится о населении города, где расположено ее предприятие».

Также в рамках подписанного соглашения более 750 млн руб. отчислений ЕВРАЗа будет направлено на строительство ледового Дворца спорта, улучшение коммунального хозяйства, благоустройство парковых зон и дворовых территорий, ремонт образовательных и социально важных объектов. ЕВРАЗ берет на себя и строительство ледовых городков в Качканаре и поселке Валериановск; подготовку и проведение празднования 65-летия Качканара, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Качканар, Елена Васильева

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